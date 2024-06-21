Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Военный тупик или подготовка к ядерной войне

Военный тупик или подготовка к ядерной войне

Военный тупик или подготовка к ядерной войне Как то мы расслабились после провала саммита мира Зеленского.

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Комментарии
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Модест
Без указания фамилии автора - нещитово! А так, конечно полная панамка фаллосов, причём со всех сторон. Наверное поэтому статья безымянная.
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15 час.
Александр Шедный
Как наказать врага и сохранить страну? Легко: активировать &quot;Посейдон&quot; возле англии (со строчной буквы - это не моя безграмотность, да простит меня Великий и Могучий). Даже пиндосы не дёрнутся, дабы их не постигла та же судьба, хотя курица без головы тоже &quot;живёт&quot; недолго.
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14 час.
ВА
Владимир Акулов
США  применят  ЯО  на  Украине  ,  но  заявят  ,  что  сама  Россия  по  себе  ударила  !  Самообстрел!
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8 час.

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