Военный тупик или подготовка к ядерной войне Как то мы расслабились после провала саммита мира Зеленского.
Военный тупик или подготовка к ядерной войне
Комментарии
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Модест
Без указания фамилии автора - нещитово! А так, конечно полная панамка фаллосов, причём со всех сторон. Наверное поэтому статья безымянная.
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15 час.
Александр Шедный
Как наказать врага и сохранить страну? Легко: активировать "Посейдон" возле англии (со строчной буквы - это не моя безграмотность, да простит меня Великий и Могучий). Даже пиндосы не дёрнутся, дабы их не постигла та же судьба, хотя курица без головы тоже "живёт" недолго.
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14 час.
ВА
Владимир Акулов
США применят ЯО на Украине , но заявят , что сама Россия по себе ударила ! Самообстрел!
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8 час.
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