Военный тупик или подготовка к ядерной войне

Без указания фамилии автора - нещитово! А так, конечно полная панамка фаллосов, причём со всех сторон. Наверное поэтому статья безымянная.

Александр Шедный

Как наказать врага и сохранить страну? Легко: активировать "Посейдон" возле англии (со строчной буквы - это не моя безграмотность, да простит меня Великий и Могучий). Даже пиндосы не дёрнутся, дабы их не постигла та же судьба, хотя курица без головы тоже "живёт" недолго.