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Ипотека Дальневосточного банка - на 1 месте рейтинга лучших ипотечных программ

Ипотека Дальневосточного банка - на 1 месте рейтинга лучших ипотечных программ

Ипотечная программа АО "Дальневосточный банк" "На первичном и вторичном рынке недвижимости" заняла 1 место рейтинга Лучшие ипотечные программы на первичном рынке жилья ТОП 51-100 банков по размеру розничного кредитного портфеля в августе 2022 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

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