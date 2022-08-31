Ипотечная программа АО "Дальневосточный банк" "На первичном и вторичном рынке недвижимости" заняла 1 место рейтинга Лучшие ипотечные программы на первичном рынке жилья ТОП 51-100 банков по размеру розничного кредитного портфеля в августе 2022 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.
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