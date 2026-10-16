Штат на Среднем Западе Америки вновь становится ключевой ареной противостояния на выборах. В самое ближайшее время там будут вести активную агитацию Джей Ди Вэнс и Александрия Окасио-Кортес.
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