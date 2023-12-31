МЧС: спецборт доставил 25 пострадавших при теракте из Белгорода в Москву

В правительстве Белгородской области прояснили ближайшее будущее пострадавших при атаке ВСУ. Обещавший обеспечить раненым жителям региона высококвалифицированную медицинскую помощь губернатор Вячеслав Гладков слово сдержал: спустя сутки после случившегося стало известно, что 25 пациентов, в том числе шестерых детей, перевезли в Москву и передали в руки медиков.