В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
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