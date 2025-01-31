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Хуже Минских соглашений: Игра пошла по-крупному – Россию готовят к поражению

Хуже Минских соглашений: Игра пошла по-крупному – Россию готовят к поражению

Украинские СМИ со ссылкой на европейских чиновников опубликовали так называемый 100-дневный план Трампа по Украине, в котором прекращение огня намечено на Пасху, а заключение мирного договора – на 9 мая.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Россию нельзя подготовить к поражению, да и не у кого в Мире нет таких возможностей. Так что не стоит даже слушать американские хотелки.
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15 час.
Eduard
Этим планом пусть подотрутся.Вообще это дело России и Украины,никаких Америк и Европе быть не может.Пусть своими странами занимаются!
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4 час.
ТН
Татьяна Новикова
Раз не имеем подлинности этого плана, зачем автору самому заморачиваться и читателей заморачивать этим?!
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3 час.
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