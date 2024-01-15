Арестович: премьер Сунак в Киеве уговаривал власти продолжать бои против России

Бывший советник Офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович (в России внесен в список террористов и экстремистов и объявлен в розыск) заявил, что приезжавший 12 января в Киев премьер-министр Великобритании Риши Сунак уговаривал власти Украины продолжать воевать против России.