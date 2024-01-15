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Арестович: премьер Сунак в Киеве уговаривал власти продолжать бои против России

Арестович: премьер Сунак в Киеве уговаривал власти продолжать бои против России

Бывший советник Офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович (в России внесен в список террористов и экстремистов и объявлен в розыск) заявил, что приезжавший 12 января в Киев премьер-министр Великобритании Риши Сунак уговаривал власти Украины продолжать воевать против России.

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Комментарии
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К
Культенко
Этого Сунака надо было в зародше удавить.
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20 час.
ВД
Вовладар Даров
Суньте Сунаку в одно место мозгов, может думать начнет!
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3 час.

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