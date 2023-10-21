На авось: две серебряные монеты выставили на торги по баснословной цене

Настоящим рекордсменом по части жадности и отсутствия чувства меры может стать неназванный житель Воронежа, выставивший в интернете на продажу две серебряные монеты времён СССР за … 350 миллионов рублей! Объявление появилось на сайте «Авито».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии