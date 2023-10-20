Совфед рассмотрит закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ на заседании 25 октября

Закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) внесли в повестку заседания Совета Федерации 25 октября, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.
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