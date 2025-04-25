Политика как он...
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Политика как она есть

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Гибель 200 млн человек и ослабление США: восемь новых предсказаний Жириновского

Гибель 200 млн человек и ослабление США: восемь новых предсказаний Жириновского

25 апреля основатель ЛДПР Владимир Жириновский отметил бы свой 79-й день рождения. Со смерти политика прошло уже три года, однако его предсказания о тех или иных политических событиях всплывают до сих пор.

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