Сальдо сообщил о попытке ВСУ высадить диверсантов в Херсонской области

По словам главы региона, за последние три дня российские военнослужащие уничтожили девять лодок.<strong>Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются высаживать диверсионно-разведывательные группы на участке вдоль Днепра от Алешек до Новой Каховки.
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