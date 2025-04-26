Ни мира, ни воды: насколько эффективна водная блокада России Украиной?

Пока весь мир ждет, что Пакистан и Индия начнут обмениваться ядерными ударами, последняя просто взяла и демонстративно перекрыла все четыре шлюза на плотине одного из притоков великой реки Инд, нарушив двусторонний договор между этими странами.
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