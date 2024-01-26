Подмосковное министерство ЖКХ назвало преимущества электронных платежек

Абонентам МосОблЕИРЦ доступна подписка на электронные платежные документы. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области назвали преимущества такого вида квитанций, например, это экономит бумагу, сохраняет деревья и снижает количество отходов.
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