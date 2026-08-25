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Гидо ван дер Гарде: «Норрис в последней гонке был в огне. Став чемпионом, он действует увереннее»

Бывший пилот «Формулы-1» Гидо ван дер Гарде поделился мнением о победном выступлении Ландо Норриса на Гран-при Нидерландов.

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