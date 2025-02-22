⚠️Из-за надвигающейся непогоды введен режим повышенной готовности. Сегодня к концу дня (22 февраля) синоптики обещают снегопад, который будет идти всю ночь и продолжится завтра, 23 февраля.
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⚠️Из-за надвигающейся непогоды введен режим повышенной готовности. Сегодня к концу дня (22 февраля) синоптики обещают снегопад, который будет идти всю ночь и продолжится завтра, 23 февраля.