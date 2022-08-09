«А ну-ка покажи свой телефончик!» — облавы гестапо в Одессе

В соцсетях меня нашел друг детства. Мы не виделись со школы, тысячу лет. А когда-то росли вместе, потому что дружили еще наши деды — майор и полковник, ветераны войны.
Популярные статьи
- Про кретина, который был идиотом ещё до своего слабоумия
- Ну что ж, идем к классическому финалу, как в 1945-м. Запад тогда готовил к выходу из Германии всех нужных ему специалистов, преступников и маргиналов. Сейчас включается похожий сценарий...
- WADA хочет получить взнос от России, или Как хвост начал вилять собакой
Свежие комментарии