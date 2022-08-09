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«А ну-ка покажи свой телефончик!» — облавы гестапо в Одессе

«А ну-ка покажи свой телефончик!» — облавы гестапо в Одессе

В соцсетях меня нашел друг детства. Мы не виделись со школы, тысячу лет. А когда-то росли вместе, потому что дружили еще наши деды — майор и полковник, ветераны войны.

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