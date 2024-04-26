Lamborghini Urus и особняк за 920 млн: Елена Блиновская начала продавать имущество для погашения долгов перед ФНС

На продажу выставлены элитное авто и особняк за 900 миллионов. СМИ сообщают, что обвиняемая в неуплате налогов в 1 млрд рублей российский блогер Елена Блиновская начала продавать имущество, чтобы погасить задолженности.
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