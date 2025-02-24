В районе Артемовска бойцы ЧВК «Вагнер» атаковали укрепленные украинские позиции в Озаряновке. Во время штурма настройка рации позволила ВСУ услышать переговоры, после чего один из украинских бойцов предложил перенести штурм на другой день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Белоусов пошёл на крайние меры: Тела офицеров НАТО вывозили в Польшу грузовиками. На полигонах "ад". Уничтожен важнейший завод, ключевые ТЭС
- Столица полыхает седьмые сутки: Столбы огня в километр. В Киеве уничтожена секретная база британского спецназа. Ликвидированы офицеры ГУР
- "Карлики" вышли из-под контроля: Лавров предупреждал - не послушали. "Пощёчина" Эрдогану вспыхнула в Одессе
Свежие комментарии