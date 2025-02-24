Украинские бойцы в Артемовске предложили отложить штурм на завтра

В районе Артемовска бойцы ЧВК «Вагнер» атаковали укрепленные украинские позиции в Озаряновке. Во время штурма настройка рации позволила ВСУ услышать переговоры, после чего один из украинских бойцов предложил перенести штурм на другой день.