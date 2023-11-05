REXРоссийское информационное агентство Армения предложила РФ подписать межгосударственное соглашение, которое позволит обойти требования Римского статута.
Армения снова ищет лазейку
Комментарии
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лл
лина любимцева
ПУСТЬ САМИ, официально, отзовут свою подпись под "римским статутом" Международного уголовного суда, а НЕ ВТЯГИВАЮТ РОССИЮ В НЕКИЕ СОМНИТЕЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ.... ЧТО там подписала Армения - ее проблемы. Сами подписали, сами пусть и выкручиваются. А то сделают, потом мудрят и хитрят...... ЖУЛИКИ!!
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1 д.
ВТ
Вячеслав Тарасов
Армянские незрелые политические "деятели" ведут себя, как торговцы шнурками. России нужно и вести себя с Арменией, как с торгашами.
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1 д.
ВК
Вячеслав Кормилицын
Обыкновенные твари, что с ними можно решать.
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18 час.
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