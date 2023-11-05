Армения снова ищет лазейку

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лина любимцева

ПУСТЬ САМИ, официально, отзовут свою подпись под "римским статутом" Международного уголовного суда, а НЕ ВТЯГИВАЮТ РОССИЮ В НЕКИЕ СОМНИТЕЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ.... ЧТО там подписала Армения - ее проблемы. Сами подписали, сами пусть и выкручиваются. А то сделают, потом мудрят и хитрят...... ЖУЛИКИ!!