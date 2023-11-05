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Армения снова ищет лазейку

Армения снова ищет лазейку

REXРоссийское информационное агентство Армения предложила РФ подписать межгосударственное соглашение, которое позволит обойти требования Римского статута.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ПУСТЬ САМИ, официально, отзовут свою подпись под &quot;римским статутом&quot; Международного уголовного суда, а НЕ ВТЯГИВАЮТ РОССИЮ В НЕКИЕ СОМНИТЕЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ.... ЧТО там подписала Армения - ее проблемы. Сами подписали, сами пусть и выкручиваются. А то сделают, потом мудрят и хитрят...... ЖУЛИКИ!!
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1 д.
ВТ
Вячеслав Тарасов
Армянские незрелые политические &quot;деятели&quot; ведут себя, как торговцы шнурками. России нужно и вести себя с Арменией,  как с торгашами.
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1 д.
ВК
Вячеслав Кормилицын
Обыкновенные твари, что с ними можно решать.
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18 час.

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