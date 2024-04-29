ЦСКА теряет Григоренко

Форвард ЦСКА Михаил Григоренко покинет клуб. Контракт с хоккеистом заканчивается 30 апреля. Михаил Григоренко, игравший на позиции нападающего, покидает ЦСКА, сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба.
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