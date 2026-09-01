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Царьград

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Герман Онугха недоволен уровнем жизни и футбола в Турции

Герман Онугха недоволен уровнем жизни и футбола в Турции

Форвард «Родины» Герман Онугха рассказал о своём опыте жизни за рубежом. Он отметил низкий уровень жизни и футбольной организации в Турции, противопоставив её комфортной жизни в Дании, и высказался о своём переходе в российский клуб в августе.

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