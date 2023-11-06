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Известный режиссер героически погиб в зоне СВО

Известный режиссер героически погиб в зоне СВО

Сегодня, 6 ноября, стало известно о страшной трагедии. В зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима погиб знаменитый российский культурный деятель Александр Сапрунов.

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