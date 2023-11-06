Известный режиссер героически погиб в зоне СВО

Сегодня, 6 ноября, стало известно о страшной трагедии. В зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима погиб знаменитый российский культурный деятель Александр Сапрунов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии