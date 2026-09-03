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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Прогноз погоды на 3 сентября

Прогноз погоды на 3 сентября. ⛅Переменная облачность. 🌙Ночью без существенных осадков. ☀Утром и днем в отдельных районах кратковременные ☔дожди, ⛈грозы.

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