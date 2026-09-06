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Регионы России

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Египет запускает масштабные проекты событийного туризма на плато Гиза

Египет запускает масштабные проекты событийного туризма на плато Гиза

Власти Египта утвердили новую стратегию развития событийного туризма, которая превратит плато Гиза в главную мировую площадку для грандиозных шоу, автогонок Формулы-1 и музыкальных фестивалей.

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