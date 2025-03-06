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Опять сорвался: почему так сложно сидеть на диете и питаться правильно

Опять сорвался: почему так сложно сидеть на диете и питаться правильно

В погоне за идеальным весом многие оказываются в ловушке, которую сами себе и создают. Люди начинают с грандиозных планов: выбрасывают из холодильника все «вредное», закупают килограммы овощей, гречки и куриной грудки, скачивают приложения для подсчета калорий, тщательно записывают каждую крошку и обещают себе, что на этот раз все будет по-другому.

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