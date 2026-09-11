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Воронежские новости

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Пока воронежцы искали бензин, газ подорожал до 40,20 рублей

Пока воронежцы искали бензин, газ подорожал до 40,20 рублей

Накануне выходных ситуация на воронежских заправках остаётся напряжённой. Где-то бензин исчез, где-то появился, но цены кусаются, а очереди не рассасываются.

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