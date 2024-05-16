Си Цзиньпин заявил о планах выстраивать отношения с РФ в правильном русле

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заверил, что готов и дальше выстраивать отношения с Москвой в правильном русле развития, а также реализовывать новые планы взаимодействия по всем направлениям.
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