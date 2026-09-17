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Депардье находится в глубокой депрессии и не может сниматься в кино

Депардье находится в глубокой депрессии и не может сниматься в кино

Знаменитый французский актер Жерар Депардье из-за судебного преследования на родине и выдвинутых против него обвинений полностью отошел от кинематографа и ведет уединенный образ жизни .

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