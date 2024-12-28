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Акинфеев о травме Фукса в дебютной игре за ЦСКА: «Оказалось, что нам такого уже продали»

Бразилец выступал за армейцев с 2020 по 2022 год, проведя лишь 19 матчей. На прошлой неделе «Атлетико Минейро» выкупил его у ЦСКА за 3 млн долларов.

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