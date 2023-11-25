На ЕКАД произошло смертельное ДТП

На 54 км автодороги ЕКАД автоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства смертельного ДТП. По предварительной информации водитель, управляя автомашиной Volkswagen Polo, двигаясь по ЕКАД со стороны Московского тракта в сторону Серовского тракта, допустил столкновение с грузовой автомашиной SITRAK C7H.
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