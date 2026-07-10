«Скрытая угроза» на орбите: учёные обнаружили десятки неучтённых фрагментов космического мусора рядом с ключевыми спутниками

Новые методы анализа архивных снимков выявили 25 ранее неизвестных объектов на геостационарной орбите, где работают спутники связи, телевещания и наблюдения за планетойМеждународная группа учёных обнаружила 25 ранее не зарегистрированных фрагментов космического мусора на геостационарной орбите — области пространства примерно в 36 тысячах километров над экватором Земли, где работают важнейшие спутники связи, телевещания, метеорологии и экологического мониторинга.