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«Скрытая угроза» на орбите: учёные обнаружили десятки неучтённых фрагментов космического мусора рядом с ключевыми спутниками

«Скрытая угроза» на орбите: учёные обнаружили десятки неучтённых фрагментов космического мусора рядом с ключевыми спутниками

Новые методы анализа архивных снимков выявили 25 ранее неизвестных объектов на геостационарной орбите, где работают спутники связи, телевещания и наблюдения за планетойМеждународная группа учёных обнаружила 25 ранее не зарегистрированных фрагментов космического мусора на геостационарной орбите — области пространства примерно в 36 тысячах километров над экватором Земли, где работают важнейшие спутники связи, телевещания, метеорологии и экологического мониторинга.

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