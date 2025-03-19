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Программа поддержки малого бизнеса в Екатеринбурге продлена до 2030 года

Программа поддержки малого бизнеса в Екатеринбурге продлена до 2030 года

Ранее глава города распорядился о выделении 20,9 миллиона рублей Фонду поддержки предпринимательства, чтобы поддержать компании, занимающиеся важной для Екатеринбурга и его жителей деятельностью, а также развивающие уникальные сегменты экономики.

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