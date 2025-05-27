Мошенники крадут миллионы, притворяясь сотрудниками госструктур России

Банк России предупреждает о злоумышленниках, выдающих себя за сотрудников госведомств. Они используют многоходовые схемы обмана, убеждая граждан переводить деньги на "защищенные" счета, создавая иллюзию официальных звонков от МВД или Центробанка.
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