МЧС России показало кадры работы на КПП «Рафах» и в оперштабе

Эвакуация россиян и их родственников из сектора Газа продолжается. Из палестинского анклава 3 декабря вывезли более 130 человек, в пресс-службе МЧС России показали кадры работы спасателей на КПП «Рафах» и в оперативном штабе в Египте.
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