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ФСБ: Польша и страны Балтии развивают инфраструктуру НАТО у границ России

ФСБ: Польша и страны Балтии развивают инфраструктуру НАТО у границ России

Первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов заявил, что некоторые государства Европы, в первую очередь Польша и страны Прибалтики, активно развивают инфраструктуру НАТО около российской границы.

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