В России дорожает фрахт нефтяных танкеров

Причины в ремонтных работах на НПЗ и блокировках поставок российской нефти по «Дружбе». Если ставки фрахта продолжат расти в сентябре, может вырасти и дисконт на российскую нефть В российских портах растут ставки фрахта нефтяных танкеров.
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