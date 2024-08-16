В России дорожает фрахт нефтяных танкеров

Причины в ремонтных работах на НПЗ и блокировках поставок российской нефти по «Дружбе». Если ставки фрахта продолжат расти в сентябре, может вырасти и дисконт на российскую нефть В российских портах растут ставки фрахта нефтяных танкеров.