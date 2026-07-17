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Во Франции назвали истинную причину роста тарифов на электроэнергию

Во Франции назвали истинную причину роста тарифов на электроэнергию

Регулируемые тарифы на электроэнергию с 1 августа 2026 года должны вырасти по просьбе комиссии по регулированию энергетики (CRE), заявили в правительстве Франции, 16 июля пишет французская газета Sud Ouest.

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