Во Франции назвали истинную причину роста тарифов на электроэнергию

Регулируемые тарифы на электроэнергию с 1 августа 2026 года должны вырасти по просьбе комиссии по регулированию энергетики (CRE), заявили в правительстве Франции, 16 июля пишет французская газета Sud Ouest.
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