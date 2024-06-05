«МЮ» интересен 20-летний левый защитник «Борнмута» и Венгрии Керкез

По данным инсайдера Фабрицио Романо, летом «Манчестер Юнайтед» намерен подписать левого защитника. Керкез рассматривается клубом в числе кандидатов, однако на данный момент переговоры по его трансферу не ведутся.
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