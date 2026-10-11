3 Энергия жизни

*** - Из этой притчи что, Владимир, понял ты? - Всё понял. Бог Ивану не помогал. Ему просто послышался голос Бога.
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