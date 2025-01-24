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Маркетинговый трюк: какие витамины лучше не принимать

Маркетинговый трюк: какие витамины лучше не принимать

Спрос на различные витамины и пищевые добавки в последнее время сильно вырос. Кому-то их употребление и правда положено по состоянию здоровья, но довольно часто эта тенденция – лишь дань современной моде.

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