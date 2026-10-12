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Watch: Hailee Steinfeld voices witch in animated Disney film 'Hexed'

"Hexed," a new animated Disney film featuring the voices of Hailee Steinfeld, Rashida Jones, Jodie Foster and Walton Goggins, opens in November.

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