Watch: Hailee Steinfeld voices witch in animated Disney film 'Hexed'

"Hexed," a new animated Disney film featuring the voices of Hailee Steinfeld, Rashida Jones, Jodie Foster and Walton Goggins, opens in November.
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