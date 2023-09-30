Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Зажимы от упаковок хлеба никогда не выбрасываю. Покажу 8 хитрых способов применения зажимов в быту

Зажимы от упаковок хлеба никогда не выбрасываю. Покажу 8 хитрых способов применения зажимов в быту

Покупая хлеб в магазине, каждый из нас замечает, что он герметично упакован, а каждая упаковка, как правило, имеет полипропиленовый зажим.

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Комментарии
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А
Алексей
Особенно понравилось использовать этот мусор в качестве счетных палочек😁.Предлагаю в тему использовать б/у ушные палочки,они хоть на палочки похожи😁😁😁.Цветовую гамму гарантрую😁😁😁
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10 час.
Сэм Самуилович
Не надо давать такие советы. Иначе следующим этапом будет использованная туалетная бумага! 🤬🤬🤬
Ответить
10 час.
А
Алексей
Сорвали с языка...Это была первая идея.. Ну я ж не изверг😁😁😁
Ответить
10 час.

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