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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Севастопольцам даже приткнуться негде». Штрафные санкции не смогут улучшить ситуацию там, где не созданы условия

«Севастопольцам даже приткнуться негде». Штрафные санкции не смогут улучшить ситуацию там, где не созданы условия

В своём телеграм-канале сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева сообщила, что, благодаря её инициативе, а также депутата Государственной Думы РФ от Севастополя Дмитрия Белика и сенатора Сергея Колбина, Советом Федерации был одобрен важный для нашего города закон.

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