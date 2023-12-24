«Севастопольцам даже приткнуться негде». Штрафные санкции не смогут улучшить ситуацию там, где не созданы условия

В своём телеграм-канале сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева сообщила, что, благодаря её инициативе, а также депутата Государственной Думы РФ от Севастополя Дмитрия Белика и сенатора Сергея Колбина, Советом Федерации был одобрен важный для нашего города закон.