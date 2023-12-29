«The Running Chicken Nebula» — взгляд из Европейской Южной Обсерватории

Астрономы замечательные люди. Их небо полно странных существ. Есть и крылатый конь, и отрубленная голова змееволосой Горгоны с устрашающим взглядом, обращающим в камень любого, стоит ему только взглянуть ей в глаза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии