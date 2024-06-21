ICAN: идет подготовка к размещению ядерного оружия США в Великобритании

Размещение американских ядерных боеголовок в Великобритании потребует длительной подготовки. Этот процесс уже запустили, но оружие еще не поставили, сообщил РИА «Новости» руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.