ICAN: идет подготовка к размещению ядерного оружия США в Великобритании

Размещение американских ядерных боеголовок в Великобритании потребует длительной подготовки. Этот процесс уже запустили, но оружие еще не поставили, сообщил РИА «Новости» руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.
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