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Циклон принесет в Украину дожди и похолодание, под раздачу попадет половина страны: кому не повезет

Циклон принесет в Украину дожди и похолодание, под раздачу попадет половина страны: кому не повезет

Погода в Украине резко ухудшится с приходом дождей и снижением температуры, однако пока это затронет только часть областей, сообщают синоптики.

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