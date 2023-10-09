В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, в Кировском районе пострадала женщина. Об этом 9 октября сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.
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