© AP Photo / Leo Correa The New York Times | США Первый визит высокопоставленного российского дипломата в Дамаск после падения Башара Асада дал начало переговорам о судьбе баз Москвы в Сирии, пишет NYT.
Российские базы в Сирии остаются. Новые власти в Дамаске поняли, что без Москвы им никуда.
Комментарии
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АЛ
Александр Ляхов
Об этом говорит вся История с 1945 года. Ни что не ново под Луной. Ассады приходят и уходят, а Сирия остается.
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1 д.
ША
Широков Александр Аркадьевич
А нам эта Сирия нужна? Кроме головной боли
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20 час.
Людмила Фирстова
"Мы не собираемся с этого момента быть большими сирийцами, чем сами сирийцы" - Владимир Путин Цитата президента России из далекого 2015 года, сегодня стала, как говорится, актуальна, как никогда.А вы эти слова В.В.Путина помните? Сможете повторить то, что он сказал?
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20 час.
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