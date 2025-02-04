Российские базы в Сирии остаются. Новые власти в Дамаске поняли, что без Москвы им никуда.

Об этом говорит вся История с 1945 года. Ни что не ново под Луной. Ассады приходят и уходят, а Сирия остается.

Людмила Фирстова

"Мы не собираемся с этого момента быть большими сирийцами, чем сами сирийцы" - Владимир Путин Цитата президента России из далекого 2015 года, сегодня стала, как говорится, актуальна, как никогда.А вы эти слова В.В.Путина помните? Сможете повторить то, что он сказал?