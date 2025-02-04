Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Сергей Иванютин
    Ему ОБС«Что, чмо ушастое...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Александр, у нас правовое государство...Давайте не видеть...
  • Марат
    этот пиздаков пущай сидит там, куды улетел...Нам говно не нужно ...Своего еще много осталось ...«Что, чмо ушастое...

Российские базы в Сирии остаются. Новые власти в Дамаске поняли, что без Москвы им никуда.

Российские базы в Сирии остаются. Новые власти в Дамаске поняли, что без Москвы им никуда.

© AP Photo / Leo Correa The New York Times | США Первый визит высокопоставленного российского дипломата в Дамаск после падения Башара Асада дал начало переговорам о судьбе баз Москвы в Сирии, пишет NYT.

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Комментарии
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АЛ
Александр Ляхов
Об этом говорит вся История с 1945 года. Ни что не ново под Луной. Ассады приходят и уходят, а Сирия остается.
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1 д.
ША
Широков Александр Аркадьевич
А нам эта Сирия нужна? Кроме головной боли
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20 час.
Людмила Фирстова
&quot;Мы не собираемся с этого момента быть большими сирийцами, чем сами сирийцы&quot; - Владимир Путин Цитата президента России из далекого 2015 года, сегодня стала, как говорится, актуальна, как никогда.А вы эти слова В.В.Путина помните? Сможете повторить то, что он сказал?
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20 час.
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