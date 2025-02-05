Новым замглавы Минюста Татарстана назначен Максим Боровков

Новым заместителем министра юстиции Татарстана назначен Максим Боровков. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает пресс-служба ведомства.
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