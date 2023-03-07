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В России заявили о необходимости возврата Евросоюзом замороженных активов

Исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил, что любая форма отъема замороженных на Западе российских активов противоречит нормам международного права, поэтому рано или поздно их будет необходимо возвращать.

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